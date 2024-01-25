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25 января 2024, 12:41 Читати українською

Перерегистрация авто в «Дие»: услугой уже воспользовались 10 тысяч раз

В приложении «Дия», по последним данным, уже осуществлено 10 тысяч перерегистраций транспортных средств. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Укринформ.

В приложении «Дия», по последним данным, уже осуществлено 10 тысяч перерегистраций транспортных средств.
Фото: informator.ua

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«Есть одна интересная функция, о которой сейчас все говорят, и она достаточно актуальна — это перерегистрация транспортного средства, фактически — реализация транспортного средства. Вы знаете, что эта функция была введена с 20 декабря. И именно сегодня была осуществлена 10-тысячная перерегистрация транспортного средства в «Дие», — рассказал он.

По словам Тимченко, в МВД уверены, что количество переоформлений в электронном виде будет только увеличиваться.

«Мы говорим о том, что 10 тысяч транспортных средств было перерегистрировано с 20 декабря… Каждое действие требует присутствия двух граждан, поэтому фактически 20 тысяч граждан получили сервисные услуги, не обращаясь в сервисные центры», — заявил замминистра.

Он выразил уверенность, что сервисные центры потребуются и дальше, например, чтобы уточнять информацию о транспортных средствах.

«Мы говорим о 10 тысячах перерегистрированных транспортных средств, но также остается большой отклоняющийся процент — в первую очередь из-за того, что есть информация об обременении на транспортное средство», — пояснил Тимченко.

Замминистра проинформировал, что в МВД полностью интегрирована информация с базами данных Министерства юстиции, и если граждане пытаются продать, перерегистрировать транспортное средство, а на нем есть обременение, то поступает отказ в электронной перерегистрации, и два человека должны обратиться непосредственно в сервисный центр.

Отвечая на вопрос, сколько времени занимает процесс перерегистрации автомобиля, если на нем нет отягощений, Тимченко уточнил, что этот процесс может занять до 15 минут.

Источник: Минфин
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