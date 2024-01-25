ЕБРР в 2023 году увеличил поддержку Украины до 2,1 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития выделил 2,1 млрд евро в Украине в 2023 году, что на 23,5% или на 0,4 млрд евро больше, чем в 2022 году. Общий объем средств, выделенных в Украине с начала российского вторжения, составил 3,8 млрд евро. Об этом пишет Forbes.

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Инвестиции в Украину

Инвестиции в Украину во время войны планируется продолжать на уровне около 1,5 млрд евро в год, говорится в сообщении.

В течение 2022−2023 годов ЕБРР удалось мобилизовать для Украины около 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансированные гарантии, более 409 млн евро из этой суммы было выделено в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

В 2023 году ЕБРР выделил 1 млрд евро в частном секторе, в том числе 600 млн евро кредитных средств через партнерские финансовые учреждения в Украине и 400 млн евро в рамках своей Программы содействия торговле.

Напомним

ЕБРР имеет пять приоритетных сфер инвестиций в Украине: энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.