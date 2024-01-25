Криптобанк Sygnum привлек $40 млн, SEC может одобрить Ethereum-ETF к концу лета: что нового на рынке

Криптобанк Sygnum привлек $40 млн и приблизился к статусу единорога

Швейцарский криптовалютный банк Sygnum привлек $40 млн в очередной раунд финансирования. Ключевым инвестором выступила группа Azimut Holdings. Об этом сообщает CoinDesk.

Согласно заявлению представителей банка, компания вплотную приблизилась к статусу единорога. После закрытия раунда ее оценка составила $900 млн. В то же время первоначальная цель заключалась в привлечении $35 млн, отметили представители фирмы.

В Sygnum заявили, что полученные средства будут направлены на расширение деятельности в странах Азии и Европы.

2023 год Sygnum завершил с выручкой более $100 млн и положительным денежным потоком, отметили в компании. Эффективная стратегия управления активами позволила компании развиваться во время всех рыночных циклов последних лет, считают в руководстве криптобанка.

Стоимость мемкоинов TRUMP в кошельке Дональда Трампа выросла до $1 млн

На кошельке кандидата в президенты США Дональда Трампа содержится 579 281 TRUMP, согласно Arkham Intelligence. На фоне недавних побед политика стоимость этих токенов превысила $1 млн.

По данным платформы, политик получил мемкоины от команды проекта в период с августа по октябрь 2023 года. В тот момент они стоили около $7100.

Мемкоин MAGA (TRUMP) появился на рынке в середине августа 2023 года. Вплоть до ноября он торговался в пределах от $0,01 до $0,08. К моменту написания новости стоимость актива составляет $1,84, по данным CoinMarketCap.

SEC может одобрить спотовые Ethereum-ETF до конца лета 2024 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить запуск спотовых Ethereum-ETF до конца лета 2024 года. Об этом заявила журналистка Fox Business Элеонора Терретт со ссылкой на свои источники.

По ее данным, основными факторами, способствующими одобрению нового класса биржевых фондов, выступят:

интерес и опыт BlackRock, одного из величайших эмитентов ETF в мире;

успешный запуск фьючерсных биржевых фондов на базе Ethereum осенью 2023 года.

Paper Ventures открыла фонд в размере $25 млн для инвестиций в блокчейн-стартапы

Компания Paper Ventures объявила о запуске венчурного фонда, ориентированного на поддержку молодых блокчейн-стартапов.

Основатели фирмы Даниш Чодри, Оливер Блэйки и Ивайло Йорданов привлекли $25 млн от традиционных хедж-фондов, семейных офисов, бирж и частных инвесторов.

В сообщении говорится, что венчурный фонд будет ориентироваться на проекты, находящиеся на ранней стадии развития. Основатели Paper Ventures намерены не только вливать капитал, но и активно развивать выбранные стартапы.

«Наша миссия в Paper Ventures — быть на переднем крае инноваций, поддерживая стартапы, которые предоставляют решения на грани технологий и финансов. Мы верим в революционную силу блокчейна и стремимся поддерживать тех, кто увлечен его потенциалом», — заявил Оливер Блейки, являющийся соучредителем Ascensive Assets и связанный с такими проектами как Frax Finance, SEI, Polygon, Injective, Polkadot, Moonbeam и Cosmos.