Курс валют на 25 января: Доллар незначительно подорожал в банках и обменниках

В четверг, 25 января, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и подорожал на 5 копеек в продаже. Евро прибавил 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке, но вырос на 3 копейки в продаже. Курс евро в покупке прибавил 6 копеек, а в продаже 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 41,70−41,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,45−37,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,77−40,81 грн/евро.

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