За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 379610 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 января: 950 российских оккупантов, 30 танков и 35 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 379610 (+950) человек,
- танков — 6257 (+30) ед,
- боевых бронированных машин — 11621 (+42) ед,
- артиллерийских систем — 9067 (+59) ед,
- РСЗО — 972 (+1) ед,
- средства ПВО — 660 (+1) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7033 (+35),
- крылатые ракеты — 1844 (+2),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12044 (+39) ед,
- специальная техника — 1420 (+4).
Источник: Минфин
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