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24 января 2024, 19:04 Читати українською

Fitch подтвердило рейтинг агрохолдинга МХП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) агрохолдинга МХП в иностранной и национальной валюте на уровне CC, старший необеспеченный рейтинг компании подтвержден на уровне C с рейтингом возврата активов на уровне RR5. Об этом сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) агрохолдинга МХП в иностранной и национальной валюте на уровне CC, старший необеспеченный рейтинг компании подтвержден на уровне C с рейтингом возврата активов на уровне RR5.

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«Подтверждение рейтингов МХП отражает наше мнение о том, что даже после частичного выкупа облигаций с погашением в 2024 году кредитный риск остается высоким. МХП по-прежнему сталкивается с серьезными операционными сбоями из-за российского вторжения в Украину — основного региона производства и снабжения компании, — а также высокими рисками рефинансирования и ликвидности, которые в совокупности приводят к высокой вероятности дефолта», — говорится в сообщении агентства.

Рейтинги предполагают, что МХП по-прежнему сможет рефинансировать существующие краткосрочные кредитные линии для своих операционных нужд, тогда как доступ к новому финансированию, вероятно, останется ограниченным в ближайшем будущем.

Fitch напомнила, что МХП в период с сентября 2023 года по январь 2024 частично погасил $289 млн из еврооблигаций на $500 млн со ставкой 7,75% и сроком погашения в мае 2024 года благодаря новой кредитной линии на $400 млн, предоставленной тремя организациями и финансовыми институтами развития.

Fitch не рассматривает выкуп как обмен проблемного долга, несмотря на то, что цена была ниже номинала, поскольку обмен проводился с добровольным участием инвесторов без каких-либо признаков принуждения.

Выкуп улучшил управление обязательствами МХП, уменьшив требования к рефинансированию, но риск рефинансирования остается высоким.

По оценкам Fitch, доступный остаток средств в размере $400 млн на конец 2023 года и ожидаемое умеренное генерирование свободного денежного потока (FCF) в 2024 году позволят агрохолдингу погасить оставшиеся в обращении облигации на сумму $211 млн.

Уточняется, что за рубежом к концу прошлого года сохранялось около 80% средств, и только 50% экспортных доходов предприятия подпадали под регулирование.

Учитывая недавнюю поддержку, полученную МХП от банков, а также то, что большая часть ее кредитных линий была рефинансирована, агентство считает, что компания сохранит доступ к этим кредитам для обеспечения непрерывности своей деятельности до 2026 года.

Нарушение операционной деятельности отразилось на прибыльности: по оценкам Fitch, EBITDA МХП снизилась до $517 млн в 2023 году с $544 млн в 2022 году, поскольку ее ценовая структура лишь частично компенсирует сокращение объема продаж, рост расходов на логистику, коммунальные услуги и персонал, а также влияние девальвации гривны

«Мы предполагаем умеренное снижение цен на сырьевые товары на международных рынках в 2024 году, что вместе с нашими осторожными оценками объемов продаж приведет к снижению рентабельности EBITDA до 16,7% в 2024 году с ограниченным возобновлением прибыли к 2026 году», — отметило агентство.

Ключевыми предположениями Fitch являются снижение выручки на 2,8% в 2024 году из-за нормализации цен по сравнению с ростом на 13% в 2023 году, маржа EBITDA около 17% в 2024—2026 годах по сравнению с прогнозируемыми 17,3% в 2023 году расходы на логистику и персонал, капвложения в размере $160 млн в год на 2024−2026 годы по сравнению с прогнозируемыми $180 млн в 2023 году и отсутствие дивидендов и слияний и поглощений до 2026 года.

Напомним

«Минфин» писал, что агрохолдинг МХП досрочно выкупил за 95% номинала еврооблигаций на $138 млн с погашением в мае 2024 года.

МХП — ведущий производитель курятины в Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.

Владелец — Юрий Косюк, общее количество работников — 30 тыс. Торговые марки МХП — «Наша Ряба», «Легко», «Бащинский».

Источник: Минфин
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