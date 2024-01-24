К закрытию межбанка курс доллара в покупке не изменился, в продаже вырос на 2 копейки. Евро подорожало на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 24 января: на межбанке евро подорожал на 14 копеек
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Открытие 24 января
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Закрытие 24 января
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Изменения
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37,45/37,47
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37,45/37,49
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0/2
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40,71/40,74
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40,85/40,87
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14/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,27, евро — 41,64−41,75 грн.
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Источник: Минфин
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