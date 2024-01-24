С начала 2024 года 375 агрохозяйств уже получили 3 млрд. грн. банковских кредитов на развитие. Из них по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7-9» — 264 хозяйства профинансировано на 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.
С начала года аграрии получили льготных кредитов на миллиард гривен
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Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 1,6 млрд грн. выделено для 38 предприятий;
- Харьковская — 194,7 млн грн — для 20;
- Черниговская — 161,5 млн грн — 16;
- Львовская — 145 млн грн — для 31;
- Днепропетровская — 110,8 млн грн для 22;
- Винницкая — 108 млн грн — для 33.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия четырех областей:
- Харьковская — 186,7 млн грн выделено для 19 хозяйств;
- Киевская — 128,9 млн грн для 27;
- Львовская — 127,6 млн грн — для 21;
- Винницкая — 92,6 млн грн — для 25.
Напомним
Льготное финансирование агропроизводителей по программе «Доступные кредиты 5−7-9» в течение 2024−2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».
Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
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