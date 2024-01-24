США обеспечит Киеву бюджетную поддержку в размере $11,8 миллиарда — Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в том, что администрация Байдена намерена обеспечить Киеву бюджетную поддержку в размере $11,8 млрд в рамках запроса на дополнительное финансирование. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на заявление Минфина США по итогам онлайн-встречи с украинским премьером.

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В нем отмечается, что Йеллен «подчеркнула важность скорейшего принятия Конгрессом решения о финансовой поддержке Украины».

Минфин заявил, что лидерство США в предоставлении прямой бюджетной поддержки Украине стимулирует других доноров, обеспечивающих примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании на 2024 год, что поддерживает жизненно важные государственные операции, включая больницы, школы и службы быстрого реагирования.

«Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехами на поле боя», — заявили в Минфине, добавив, что эта поддержка также демонстрирует решительность США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран.

«Предоставление финансовой поддержки Украине поможет ей выиграть войну и (вместе с тем поможет) отстоять интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе», — подчеркнуло Министерство финансов США.