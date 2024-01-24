Министр финансов США Джанет Йеллен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в том, что администрация Байдена намерена обеспечить Киеву бюджетную поддержку в размере $11,8 млрд в рамках запроса на дополнительное финансирование. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на заявление Минфина США по итогам онлайн-встречи с украинским премьером.
США обеспечит Киеву бюджетную поддержку в размере $11,8 миллиарда — Йеллен
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В нем отмечается, что Йеллен «подчеркнула важность скорейшего принятия Конгрессом решения о финансовой поддержке Украины».
Минфин заявил, что лидерство США в предоставлении прямой бюджетной поддержки Украине стимулирует других доноров, обеспечивающих примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании на 2024 год, что поддерживает жизненно важные государственные операции, включая больницы, школы и службы быстрого реагирования.
«Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехами на поле боя», — заявили в Минфине, добавив, что эта поддержка также демонстрирует решительность США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран.
«Предоставление финансовой поддержки Украине поможет ей выиграть войну и (вместе с тем поможет) отстоять интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе», — подчеркнуло Министерство финансов США.
Комментарии - 1
Поэтому чтобы не пить валерьянку вёдрами, коррупционеры решили что или надо пугать побольше население всякими страшилками, что не будет пенсий и зарплат (при «рекордных» ЗВР) уже «вот-вот».
Или же заниматься «самоуспокоением» — хватаясь за любые сообщения вроде сегодняшнего — о том что «вот-вот помощь дадут» и можно как Кулеба кричать что «вопрос помощи США и ЕС» уже решён, о чём он заявил ещё в декабре.
А тут уже почему-то январь заканчивается и кроме улыбающегося Байдена с «я надеюсь» и Кирби, с его «волшебными горшочками» — что-то ничего не слышно…
Интересно, сколько там уже миллиардов долларов перевели или хотя бы выделели с Запада в 2024 году? :)
Посмотрим как будут развиваться события. Одно дело помогать оружием, другое — раздавать коррупционерам деньги на разные схемы без какой-либо ответственности, называя это «бюджетной помощью пенсионерам». Ну-ну.