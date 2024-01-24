Margex: Лучшая криптовалютная биржа для новичков и профессионалов

Margex — это криптовалютная биржа нового поколения для торговли деривативами, основанная в 2019 году. Она быстро завоевала доверие и признание тысяч пользователей как процветающая платформа, где вы можете участвовать в торговле с кредитным плечом до 100x с такими криптовалютами, как Bitcoin , Ethereum , Polygon и многими другими в паре с долларом США.

Торговля на Margex

Торговля на Margex — это интуитивно понятный процесс:

Левая часть предназначена для создания и настройки ордеров. Вы можете выбрать размер ордера, кредитное плечо, тип маржи (кросс или изолированная), а также непосредственно тип ордера (Limit, Market, Stop Market).

В центре расположен график, предоставленный TradingView, оснащенный полным набором торговых индикаторов, необходимых для торговли.

Под графиком находится таблица со всеми сделками. В этой таблице вы можете отслеживать всю информацию о сделках, включая идентификатор сделки, дату, тип, торговую пару, объем позиции, маржу, стоп-лосс, тейк-профит, текущий PnL и многое другое. Здесь же находятся интуитивно понятные кнопки «Закрыть», «Тейк-профит» (TP) и «Стоп-лосс» (SL). Нажав кнопку «Закрыть», вы можете частично закрыть активную сделку, выбрав определенную сумму, или закрыть сделку полностью. Нажав на кнопки «TP» или «SL», вы можете установить ордера Take Profit или Stop Loss для минимизации рисков во время торговли. В настройках «Тейк-профит» (TP) и «Стоп-лосс» (SL) вы также можете использовать функцию частичного закрытия. Другими словами, вы можете настроить ее таким образом, чтобы при срабатывании TP и SL закрывалась только определенная часть от общей суммы вашего активного ордера.

Справа находятся Книга ордеров и Последние сделки.

Все инструменты, необходимые для успешной торговли, собраны в одном месте. Margex стремится создать максимально удобную торговую среду для своих пользователей.

Кошелек Margex

Страница кошелька Margex предоставляет пользователям полный обзор их баланса.

Благодаря простому и удобному интерфейсу пользователи могут легко вводить и выводить средства в режиме реального времени без лишних сложностей. У вас есть возможность вносить криптовалюту непосредственно на свой счет в Margex или покупать криптовалюту с помощью кредитной карты через таких надежных партнеров, как Changelly или ChangeNOW, прямо на платформе Margex.

Функция истории транзакций, расположенная в разделе кошелька, позволяет пользователям отслеживать и получать подробную информацию о своих прошлых транзакциях.

Все просто, удобно и без лишних сложностей.

Копировальная торговля Margex

Margex может похвастаться мощным преимуществом — передовой функцией Copy Trading.

Одной из отличительных особенностей Margex Copy Trading является специализированное, современное и удобное приложение, доступное как на платформах iOS, так и Android.

Margex Copy Trading идеально подходит для тех, кто предпочитает не вникать в тонкости торговли. Это лучший продукт для тех, кто просто хочет повторить успешные сделки профессиональных трейдеров. Просто нажмите кнопку «Следовать», и все готово!

В отличие от других торговых платформ, Margex не берет комиссионных за успешное копирование сделок. Вся прибыль, которую вы получаете, принадлежит вам и трейдеру, которого вы копируете.

В отличие от многих конкурирующих платформ, здесь нет ограничений для подписчиков, нет ограничений на личный капитал. Если вы видите трейдера, который вам нравится, вы можете подписаться на него всего за пару кликов, независимо от того, сколько подписчиков у него уже есть.

Начните копировать сделки всего с 10 долларов. Выводите прибыль ежедневно.

Приложение создано с единственной целью — дать возможность копировать трейдеров в один клик. Это даже проще, чем отправить Reels другу!

Реферальная программа Margex

Прозрачная реферальная программа.

Вы можете зарабатывать до 40% торговых комиссий, полученных от ваших рефералов.

Кроме того, существует удобная партнерская панель, предназначенная для крупных партнеров биржи.

Биржа Margex всегда готова к сотрудничеству с новыми проектами и влиятельными лицами, предлагая лучшие условия на рынке на сегодняшний день!