Приватбанк за год увеличил чистую прибыль на 7,6 миллиарда

По результатам 2023 года государственный Приватбанк получил чистую прибыль в 37,8 млрд грн, что на 7,6 млрд грн больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Прибыль Приватбанка до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года.

В прошлом году банк также увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39% до более 60 млрд. грн. и чистый портфель кредитов для бизнеса на 23% — до более 30 млрд. грн. В то же время, объем депозитов увеличился на 18% до 85 млрд грн.

Такой рост масштабов бизнеса привел к увеличению чистого процентного дохода ПриватБанка на 16,7 млрд грн. Еще 3 млрд грн прироста чистого процентного дохода обеспечены процентной политикой банка НБУ в течение 2023 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 20%, достигнув 24,4 млрд грн.

«В условиях роста бизнеса операционные расходы выросли всего на 8%, оставаясь под пристальным управленческим контролем», — отметили в пресс-службе банка.

К тому же, качество кредитного портфеля постепенно улучшается, что дает значительную экономию по затратам на формирование резервов. В 2023 году они уменьшились на 11,8 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

По результатам 2023 года Привабанк направляет в бюджет 26,8 млрд грн налога на прибыль (еще 8,2 млрд грн было предоплачено в 2021—2022 годах одновременно с дивидендами).

Большая часть чистой прибыли банка по решению акционера в лице Министерства финансов будет направлена на выплату дивидендов, то есть также в государственный бюджет.