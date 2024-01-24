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24 января 2024, 12:02 Читати українською

Крупнейший банк Кипра ушел из россии

Крупнейший кипрский банк — Bank of Cyprus — закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает The Moscow Times.

Крупнейший кипрский банк — Bank of Cyprus — закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото: bankofcyprus.com

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По данным центробанка рф, кипрский банк прекратил аккредитацию своих отделений в россии с 22 января.

Представительства иностранных банков россии не имеют права проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, осуществление переводов и валютных операций. Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но являющиеся самостоятельными юридическими лицами.

С начала 2024 года это уже третье представительство закрывшегося в россии иностранного банка. Общее их количество в стране уменьшилось до 23.

К началу 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций.

Сокращение объема бизнеса западных банков россии связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота. Данные Raiffeisenbank International, представленные Bloomberg, свидетельствуют, что к концу 2023 года активы иностранных кредитных организаций в россии сократились до $66 млрд. Это вдвое меньше, чем в 2021 году ($119 млрд) и почти в четыре раза меньше, чем в 2012 году ($239 млрд).

Текущий уровень бизнеса западных банков в россии сравнивается с концом 1980-х, когда их активы оценивались в $40 млрд, и периодом позднего СССР, когда они составляли $10 млрд. Доля четырех крупнейших западных банков на российском рынке к третьему кварталу 2023 г. сократилась с 3 до 1 %.

Источник: Минфин
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