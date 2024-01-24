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На Sotheby's биткоин-NFT продали за $254 000: что нового на крипторынке
Девять спотовых биткоин-ETF контролируют более 100 000 BTC
Девять спотовых биткоин-ETF хранят на своих счетах более 100 000 BTC. Об этом сообщил аналитик K33Research.
По данным экспертов, по состоянию на 22 января 2024 года компании эмитенты спотовых биткоин-фондов владеют 109 221 BTC. В это число входят ETF от таких фирм как BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark 21Shares, Invesco, VanEck, Valkyrie, Franklin Templeton и WisdomTree.
Однако в K33Research не учитывалось количество биткоинов, которыми управляет компания Grayscale.
Эксперты отметили, что больше биткоинов хранит фонд IBIT от компании BlackRock — 40 213 BTC, второе место по этому показателю занимает FBTC от Fidelity — 34 152 BTC.
На аукционе Sotheby's продали биткоин-NFT за $254 000
На аукционе Sotheby's, продолжавшемся с 12 по 22 января 2024 года, за $245 000 было продано NFT на базе протокола Ordinals. Цифровое художественное изображение под названием Genesis Cat создал художник из команды Taproot Wizards Франциско Аларкон.
gmeow pic.twitter.com/MuBP6Zj1G9— Udi Wertheimer (@udiWertheimer) January 22, 2024
Известно, что финальная ставка по лоту Genesis Cat более чем в 12 раз превысила его оценочную стоимость, которая колебалась от $15000 до $20000.
Представитель Sotheby's сообщил CoinDesk, что NFT было продано в рамках аукциона Ordinals Curated Sale, где в общей сложности выставили 19 лотов, которые принесли около $1,1 млн.
Директор по маркетингу Taproot Wizards Дэн Хелд заявил, что прибыль от продаж Genesis Cat выплатят проекту и художнику.
В Конгрессе США заинтересовались планами Meta по криптовалюту
Член Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Максин Уотерс запросила у Meta информацию о возможных планах корпорации в сфере цифровых активов.
Законодательница направила письмо CEO и основателю компании Марку Цукербергу, а также операционному директору Хавьеру Оливану. Высокопоставленную представительницу демократов в Комиссии обеспокоили пять действующих заявок Meta на товарные знаки, ориентированные на блокчейн и криптовалюту. Корпорация представила их 18 марта 2022 года.
Уоттерс считает, что эта ситуация демонстрирует стремление Meta увеличить свое присутствие в сфере цифровых активов, что противоречит предыдущим заявлениям представителей компании. В октябре 2023 года они заверили Комитет, что у корпорации нет активных проектов в сфере криптовалют.
Meta отказалась от плана по выпуску стейблкоина Diem (сначала Libra), анонсированного в середине 2019 года, из-за давления со стороны законодателей. В январе 2022 года компания продала проект за $200 млн ныне обанкротившемуся Silvergate Bank.
Указанные патентные заявки касаются услуг по торговле, обмену, платежам, переводам, кошелькам и соответствующему оборудованию в сфере «блокчейн-активов», а также сопутствующего ПО.
В связи с этим Уотерс запросила у Meta подробную информацию о планах по Web3-инициациям, включая интеграцию DLT-технологии и запуск платежной платформы на базе криптовалют.
FINRA нашла нарушение у 70% сообщений о криптоактивах
Служба регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA) заявила, что примерно 70% публичных сообщений, связанных с криптовалютами, нарушают нормативные требования.
Согласно отчету, начиная с ноября 2022 года, FINRA проверила более 500 публичных сообщений, в которых упоминаются цифровые активы. Регулятор пришел к выводу, что многие из них содержали «ложные, преувеличенные, многообещающие, необоснованные или вводящие в заблуждение утверждения», нарушившие правило 2210.
Документ требует, кроме прочего, чтобы сообщения брокеров и дилеров были честными и содержательными, а также обеспечивали прочную основу для оценки фактов, относящихся к любому продукту или услуге.
К другим потенциальным нарушениям правила 2210 относятся:
- ложные заявления или предположения о том, что криптоактивы функционируют как денежные средства или эквивалентные инструменты;
- сравнение криптоактивов с другими активами (например, инвестициями в акции или наличными) без предоставления надежной основы для сравнения различных характеристик и рисков этих инвестиций;
- объяснение того, как работают цифровые активы, их основные функции и вводящие в заблуждение риски;
- неспособность предоставить точную информацию для оценки из-за отсутствия четких объяснений того, как выпускаются, содержатся, передаются или продаются криптовалюты.
Согласно отчету, предоставление ложных данных о криптовалютах встречается в разных источниках информации — от подкастов до рекламных роликов.
FINRA является негосударственным регулирующим органом, однако она уполномочена Конгрессом США контролировать конкретные сферы, связанные с защитой инвесторов.
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