На Sotheby's биткоин-NFT продали за $254 000: что нового на крипторынке

Девять спотовых биткоин-ETF контролируют более 100 000 BTC

Девять спотовых биткоин-ETF хранят на своих счетах более 100 000 BTC. Об этом сообщил аналитик K33Research.

По данным экспертов, по состоянию на 22 января 2024 года компании эмитенты спотовых биткоин-фондов владеют 109 221 BTC. В это число входят ETF от таких фирм как BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark 21Shares, Invesco, VanEck, Valkyrie, Franklin Templeton и WisdomTree.

Однако в K33Research не учитывалось количество биткоинов, которыми управляет компания Grayscale.

Эксперты отметили, что больше биткоинов хранит фонд IBIT от компании BlackRock — 40 213 BTC, второе место по этому показателю занимает FBTC от Fidelity — 34 152 BTC.

На аукционе Sotheby's продали биткоин-NFT за $254 000

На аукционе Sotheby's, продолжавшемся с 12 по 22 января 2024 года, за $245 000 было продано NFT на базе протокола Ordinals. Цифровое художественное изображение под названием Genesis Cat создал художник из команды Taproot Wizards Франциско Аларкон.

Известно, что финальная ставка по лоту Genesis Cat более чем в 12 раз превысила его оценочную стоимость, которая колебалась от $15000 до $20000.

Представитель Sotheby's сообщил CoinDesk, что NFT было продано в рамках аукциона Ordinals Curated Sale, где в общей сложности выставили 19 лотов, которые принесли около $1,1 млн.

Директор по маркетингу Taproot Wizards Дэн Хелд заявил, что прибыль от продаж Genesis Cat выплатят проекту и художнику.

В Конгрессе США заинтересовались планами Meta по криптовалюту

Член Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Максин Уотерс запросила у Meta информацию о возможных планах корпорации в сфере цифровых активов.

Законодательница направила письмо CEO и основателю компании Марку Цукербергу, а также операционному директору Хавьеру Оливану. Высокопоставленную представительницу демократов в Комиссии обеспокоили пять действующих заявок Meta на товарные знаки, ориентированные на блокчейн и криптовалюту. Корпорация представила их 18 марта 2022 года.

Уоттерс считает, что эта ситуация демонстрирует стремление Meta увеличить свое присутствие в сфере цифровых активов, что противоречит предыдущим заявлениям представителей компании. В октябре 2023 года они заверили Комитет, что у корпорации нет активных проектов в сфере криптовалют.

Meta отказалась от плана по выпуску стейблкоина Diem (сначала Libra), анонсированного в середине 2019 года, из-за давления со стороны законодателей. В январе 2022 года компания продала проект за $200 млн ныне обанкротившемуся Silvergate Bank.

Указанные патентные заявки касаются услуг по торговле, обмену, платежам, переводам, кошелькам и соответствующему оборудованию в сфере «блокчейн-активов», а также сопутствующего ПО.

В связи с этим Уотерс запросила у Meta подробную информацию о планах по Web3-инициациям, включая интеграцию DLT-технологии и запуск платежной платформы на базе криптовалют.

FINRA нашла нарушение у 70% сообщений о криптоактивах

Служба регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA) заявила, что примерно 70% публичных сообщений, связанных с криптовалютами, нарушают нормативные требования.

Согласно отчету, начиная с ноября 2022 года, FINRA проверила более 500 публичных сообщений, в которых упоминаются цифровые активы. Регулятор пришел к выводу, что многие из них содержали «ложные, преувеличенные, многообещающие, необоснованные или вводящие в заблуждение утверждения», нарушившие правило 2210.

Документ требует, кроме прочего, чтобы сообщения брокеров и дилеров были честными и содержательными, а также обеспечивали прочную основу для оценки фактов, относящихся к любому продукту или услуге.

К другим потенциальным нарушениям правила 2210 относятся:

ложные заявления или предположения о том, что криптоактивы функционируют как денежные средства или эквивалентные инструменты;

сравнение криптоактивов с другими активами (например, инвестициями в акции или наличными) без предоставления надежной основы для сравнения различных характеристик и рисков этих инвестиций;

объяснение того, как работают цифровые активы, их основные функции и вводящие в заблуждение риски;

неспособность предоставить точную информацию для оценки из-за отсутствия четких объяснений того, как выпускаются, содержатся, передаются или продаются криптовалюты.

Согласно отчету, предоставление ложных данных о криптовалютах встречается в разных источниках информации — от подкастов до рекламных роликов.

FINRA является негосударственным регулирующим органом, однако она уполномочена Конгрессом США контролировать конкретные сферы, связанные с защитой инвесторов.