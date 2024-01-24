Курс валют на 24 января: доллар упал в банках в покупке, но вырос в обменниках в продаже

В среду, 24 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро упало на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке, но вырос на 4 копейки в продаже. Курс евро в покупке и продаже снизился на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,90 грн., а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,50−41,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,45−37,47 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,71−40,74 грн/евро.

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