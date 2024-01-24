Есть риск дальнейшего падения биткоина до $36 тысяч — эксперты

Провал уровня $39 тыс привел к росту давления на цену биткоина со стороны спекулянтов, отметили аналитики криптобиржи Bitfinex . Это может привести к дальнейшему падению до $36 тыс, поскольку медвежьи настроения на рынке преобладают, пишет ForkLog.

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Как отмечают эксперты, склонность краткосрочных собственников остро реагировать на непродолжительные колебания рынка означает наличие вероятности дальнейшей существенной коррекции.

«Следующие значимые уровни для биткоина, которые могут оказать поддержку, расположены примерно между $38 000, что близко к реализуемой цене краткосрочных владельцев на отметке $38 307, и $36 000», — написали аналитики.

За последнюю неделю цена биткоина снизилась на 6,7%, по данным CoinGecko. В момент написания новости актив торгуется в районе $39 тыс.

Динамика цены биткоина за последние 7 дней

Они также подчеркнули, что текущая коррекция свела на нет более половины нереализованной прибыли среди вышеупомянутой группы инвесторов.

«Многие владельцы, особенно те, кто приобрел биткоины более месяца назад, сейчас уходят с рынка с убытками», — отметили в компании.

Из-за повышенной волатильности объем ликвидаций криптовалютных позиций с левериджем за 24 часа превысил $320 млн, согласно Coinglass. Большая часть из них — лонги ($286 млн).