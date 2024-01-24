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24 января 2024, 9:55 Читати українською

Кризис в Красном море негативно влияет на доходы мировых компаний

Кризис в Красном море может оказать значительное негативное влияние на прибыль мировых компаний, особенно в автомобильном секторе и розничной торговле. Об этом пишет Bloomberg.

Кризис в Красном море может оказать значительное негативное влияние на прибыль мировых компаний, особенно в автомобильном секторе и розничной торговле.

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Автопроизводители и ритейлеры

Автопроизводители, такие как Tesla и Volvo Car, уже объявили об остановке производства из-за задержек со снабжением. За последние три месяца консенсус-прогноз прибыли автопроизводителей снизился на 5%, свидетельствуют данные Bloomberg.

Ритейлеры, такие как Tesco, Marks&Spencer и Next, предупреждают о риске повышения цен для потребителей.

Перевозчики

Грузоотправители, такие как Maersk и ZIM, с другой стороны, оказываются в выигрыше: контейнерные тарифы на некоторых маршрутах выросли на 300%, а прогнозы доходов транзитных компаний, входящих в индекс MSCI Europe, снизились на 1,5%.

Издание отмечает, что около 2300 кораблей идут по длинным обходным путям, чтобы избежать нападений боевиков-хуситов в Красном море. На этот маршрут обычно приходится более 12% мировой морской торговли.

Инфляция

По оценкам Bloomberg, текущие расходы на контейнерные перевозки могут привести к росту инфляции в Великобритании и Еврозоне в конце 2024 — начале 2025 года. Центробанки предупреждают, что всплеск инфляции может помешать понижению процентных ставок.

Кризис

Напомним, что война на Ближнем Востоке набирает обороты и угрожает одному из самых оживленных торговых коридоров мира. С октября военизированная группировка «Ансар Аллах», более известная как хуситы, совершили много атак против гражданских караблей с применением боевых дронов и баллистических ракет.

Источник: Минфин
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