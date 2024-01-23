Курс валют на вечер 23 января: на межбанке евро упало, а доллар немного вырос

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро упало на 18 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 23 января Закрытие 23 января Изменения доллар 37,42/37,46 37,45/37,47 3/1 евро 40,82/40,86 40,64/40,66 18/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,15 грн. Евро покупают за 40,92 грн., а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,16, евро — 41,55−41,70 грн.

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