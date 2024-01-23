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23 января 2024, 19:20 Читати українською

МХП досрочно выкупил еврооблигаций на $138 млн

Агрохолдинг МХП досрочно выкупил за 95% номинала еврооблигаций на $138 млн. с погашением в мае 2024 года. Об этом идет речь в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, передает Forbes.

Агрохолдинг МХП досрочно выкупил за 95% номинала еврооблигаций на $138 млн. с погашением в мае 2024 года.

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Предложение агрохолдинга МХП о выкупе за 95% номинала еврооблигаций на $349 млн с погашением 10 мая 2024 приняли владельцы еврооблигаций на общую номинальную сумму $138 млн (39,54% непогашенной совокупной суммы облигаций).

В следующие девять дней, когда цена выкупа была снижена до 85%, заявок не поступало. Расчеты с продавцами должны были состояться 23 января. Владельцам облигаций будет выплачена компенсация в размере $950 за каждые $1000 основной суммы облигаций. Бумаги, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, говорится в биржевом сообщении.

В обращении остались евробонды МХП на общую номинальную сумму $211,1 млн.

Источник: Минфин
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