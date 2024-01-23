По программе «єОселя» объем ипотек превысил 10 миллиардов гривен

За прошлую неделю 161 украинская семья взяла кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя». С начала действия программы кредиты получили 6757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн. 1200 из них взяли кредиты на условиях массовой ипотеки в общей сложности на 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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«С начала действия программы «єОселя» кредиты на приобретение жилья взяли уже более 6 700 украинских семей на 10,2 млрд грн. При этом 1200 семей получили кредиты на условиях массовой ипотеки — под 7% - в общей сложности на 2 млрд грн.

Напомню, с августа прошлого года ипотека доступна всем украинцам, не имеющим собственного жилья или нуждающимся в улучшении жилищных условий. Через несколько дней — с 26 января — программа будет еще расширена и кредиты можно будет взять также на приобретение домов, дуплекса и таунхаусов", — отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 161 кредит на 272 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовиков, 7 педагогов, 20 медиков и 6 ученых;

кредиты под 7% получили 40 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 1 ветеран.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (127 кредитов) и у застройщика (30). Также 4 украинца взяли кредиты на покупку строящейся квартиры.

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Где больше всего брали ипотечные кредиты

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 38;

города Киева — 32;

Одесской области — 15;

Винницкой области — 13;

Волынской области — 11.

Напомним

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье». Банками-партнерами «Есселя» являются Ощалбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Сенс Банк.