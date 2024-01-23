Экспорт нефти из рф упал до минимума за два месяца из-за непогоды и атаки украинских дронов — Bloomberg

Морские поставки сырой нефти в россию упали до минимума почти за два месяца из-за неблагоприятной погоды и атаки украинских беспилотников, ненадолго остановивших нефтяной поток из ключевого экспортного терминала в Ленинградской области. Об этом сообщает Bloomberg.

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Около 3,36 млн баррелей сырой нефти в день были отгружены из российских портов за четыре недели до 21 января. Это на 50 000 баррелей в день меньше пересмотренного показателя за период до 14 января.

Среднедельное значение снизилось на 340 тыс. баррелей в сутки до минимума за семь недель в 3,02 млн баррелей.

Отмечается, что экспорт российской нефти сократился в некоторых портах из-за непогоды и удара украинских беспилотников по заводу по переработке конденсата в Усть-Луге Ленинградской области, из-за чего в воскресенье была прекращена загрузка и перенесена на следующую неделю.

россия заявила, что сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день в течение первого квартала, после того, как несколько других членов группы ОПЕК+ согласились дополнительно ограничить добычу.

Сокращение будет распределено между поставками сырой нефти — на 300 тыс. баррелей в день и нефтепродуктами. Средний показатель сырой нефти за 4 недели был примерно на 220 тыс. баррелей в день ниже уровня мая-июня 2023 года.