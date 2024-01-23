Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о том, куда стоит и не стоит инвестировать в 2024 году и сколько на этом можно заработать.
Только не франшизы: Куда стоит и не стоит инвестировать в 2024 году и сколько можно заработать (видео)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
в 2022 можно было за 16 купить, хоть и не самый центр
Сейчас олх в помощь сколько…