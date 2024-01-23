«Укрпочта» выпустила последний набор марок с изображениями гербов 21 населенного пункта Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Укрпочта выпустила финальный набор марок с гербами городов и сел Украины (фото)
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Марковый лист является частью серии «Гербы городов, поселков и сел Украины», которая выходила в течение 2017−2022 годов и была остановлена из-за начала полномасштабной войны.
В набор вошли гербы 12 городов, 5 поселков и 4 сел разных регионов:
- города Бахмут, Ялта, Енакиево, Кременчуг, Нежин, Чоп, Тетиев, Болград, Золотоноша, Янтарь, Комарно, Богодухов;
- пгт Клесов, Коропец, Старый Мерчик, Локачи, Шацк;
- села Фонтанка, Маринин, Парутино, Кривче.
Гербы населённых пунктов размещены в щитах закругленной формы, вписанные в декоративные картуши, увенчанные геральдической короной.
Выпуск планировался к выходу в 2022 году, но из-за начала полномасштабной агрессии россии был перенесен на 2024 год.
Характеристики
- Художник — Юрий Рябчинский
- Тираж — 37 500
- Номинальная стоимость — 347+$5
- Дата выпуска (год) — 2024
- Номер по каталогу Укрпочты — 38
- Размер листа, мм — 176×117
- Размер марки, мм — 24,48×22
- Количество марок в листе — 19+2 купона
Кроме того, ко Дню Соборности Украины Укрпочта ввела в действие новые штемпеля с переводной датой: «Слава Украине! 01001», который будет работать на главпочтамте на правом берегу Днепра, и «Героям Слава! 02002», воспользоваться которым можно будет на левом берегу Днепра — на левобережном почтамте.
Где купить
Заказать финальный набор марок с гербами городов и деревень Украины можно в интернет-магазине Укрпочты.
Заказать набор конвертов можно по этой ссылке.
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