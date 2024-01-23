Курс валют на 23 января: доллар на наличном рынке подешевел на 10 копеек

Во вторник, 23 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро не изменился.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,09−38,20, евро — 41,58−41,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,42−37,46 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,82−40,86 грн/евро.

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