Суд оставил Коломойского под стражей

Шевченковский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 2 марта с залогом в размере 2,65 млрд грн. Соответствующее решение суд принял на заседании 22 января.

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Прокуроры ходатайствовали о продолжении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования.

Адвокаты Коломойского настаивали на изменении меры пресечения со стражи на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области, в частности из-за неудовлетворительного состояния здоровья бизнесмена.

Суд также отказал в просьбе о передаче Коломойского на поруки.

Следует отметить, что суд уменьшил Коломойский залог на предыдущем заседании 21 декабря 2023 года с 3,89 млрд грн до 2,65 млрд грн.

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Что этому предшествовало

2 сентября СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд грн.

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен Приватбанка.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.