За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 377 820 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 января: 960 российских окупантов, 22 танка и 1 ракета
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 377820 (+960) человек,
- танков — 6214 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 11548 (+59) ед,
- артиллерийских систем — 8947 (+51) ед,
- РСЗО — 970 (+2) ед,
- средства ПВО — 657 (+0) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6961 (+0),
- крылатые ракеты — 1820 (+1),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11956 (+65) ед,
- специальная техника — 1409 (+12).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии