К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 22 января: на межбанке доллар и евро продолжают падение
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Открытие 22 января
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Закрытие 22 января
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Изменения
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37,51/37,52
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37,42/37,46
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9/6
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40,88/40,88
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40,75/40,78
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13/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,25 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,75 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,11−38,23, евро — 41,60−41,75 грн.
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Источник: Минфин
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