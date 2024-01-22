Курс валют на вечер 22 января: на межбанке доллар и евро продолжают падение

К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 22 января Закрытие 22 января Изменения доллар 37,51/37,52 37,42/37,46 9/6 евро 40,88/40,88 40,75/40,78 13/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,25 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,11−38,23, евро — 41,60−41,75 грн.

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