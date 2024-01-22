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22 января 2024, 19:05 Читати українською

Более 10 тысяч украинцев получили государственные гранты на бизнес

359 украинцев признаны победителями последней в 2023 году волны грантовой программы «Собственное дело» и получат от государства 86,5 млн грн на старт или расширение бизнеса. Всего в минувшем году микрогранты по этой программе получили более 10 тыс. украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики на Правительственном портале.

359 украинцев признаны победителями последней в 2023 году волны грантовой программы «Собственное дело» и получат от государства 86,5 млн грн на старт или расширение бизнеса.

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«В прошлом году положительное решение о предоставлении гранта получили более 10 тыс. украинцев на 2,4 млрд грн. С начала действия программы в июле 2022 года уже 13,5 тыс. грантополучателей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует в общей сложности 3 млрд грн. Благодаря этим грантам открылись тысячи новых предприятий, еще вдвое больше компаний масштабируют свой бизнес, создано более 25 тыс. рабочих мест», — сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов 23 волны 57% женщин и 43% мужчин. 70% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской области (40 человек), Винницкой области (32 человека), Киевской области (31 человек) и города Киева (31 человек). Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители 23 волны, являются:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 123 человека;
  • временное размещение и организация питания — 59 человек;
  • перерабатывающая промышленность — 52 человека.

По грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Источник: Минфин
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