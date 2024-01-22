Резидентами «Дія.City» стали более 800 компаний — Федоров

На сегодняшний день к специальному налоговому режиму для IT-отрасли «Дія.City» присоединилось более 800 компаний, из которых около 100 — defense-tech-компании. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в телеграм-канале.

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В частности, в «Дія.City» присоединилась первая киберспортивная команда — Monte, которая в 2023 году победила в шести турнирах и стала сенсацией мирового киберспорта.

«Присоединилась также третья компания из группы SoftServe. Это одна из самых мощных компаний украинского ИТ. Еще один заметный игрок — разработчики программного обеспечения Yalantis тоже теперь в «Дія.City», — добавил чиновник.

По его словам, все большее число мировых технологических гигантов рассматривают Украину как привлекательную юрисдикцию для ведения своего бизнеса. В частности, недавно о намерениях присоединиться к «Дію.City» сообщила японская компания Rakuten.

Напомним

По состоянию на март 2023 резидентами «Дія.City» было 500 компаний. По словам Федорова, это были как технологические гиганты, так и стартапы.

из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.