Польша присоединилась к декларации G7 о «гарантиях безопасности» для Украины

Польша присоединилась к декларации «Большой семерки» (G7) о «гарантиях безопасности» для Украины. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в Киев.

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Что известно

«Будем сотрудничать и в других форматах. Польша присоединилась к декларации G7 — эта декларация призвана мобилизовать демократические страны в поддержку Украины», — сообщил Туск.

Premier @DonaldTusk w #Kijów: Będziemy współpracować również w innych formatach. Polska dołczyła do deklaracji grupy G7 — ta deklaracja ma mobilizować kraje demokratyczne на rzecz wsparcia Украины. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024

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Напомним

Недавно Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации G7, предусматривающей предоставление Украине гарантий безопасности.

Также Северная Македония присоединилась к декларации «Большой семерки» по поддержке гарантий безопасности для Украины, которая была согласована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Накануне присоединилась к декларации стран Большой семерки Греция.