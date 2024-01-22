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22 января 2024, 17:09 Читати українською

Поступления в банки, находящиеся под управлением Фонда гарантирования вкладов, достигли рекорда

Поступления в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, за прошлый год составили 7 174,9 млн. грн. Из них 5 211,5 млн грн получено от реализации активов этих банков, 919,1 млн грн — от погашения кредитов, 443,8 млн грн — от погашения ценных бумаг, 127,7 млн грн — от аренды имущества и 472,8 млн грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п.). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Поступления в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, за прошлый год составили 7 174,9 млн.

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Как отмечается, 7,17 млрд грн — это максимальный показатель поступлений за последние 4 года. Эта цифра в полтора раза превышает поступление годом ранее.

За прошлый год в разы возросла сумма поступлений от реализации имущества банков. Если за 2022 реализация имущества принесла 1 511,3 млн грн, практически столько же, как и погашение ценных бумаг, то по состоянию на 1 января 2024 от реализации активов было получено 5 211,5 млн грн, что существенно превышает показатели поступлений по другим статьям. Поступления от погашения кредитов в свою очередь выросли почти вдвое за прошлый год.

Лидеры по сумме поступлений в 2023 году:

  • АО «МР БАНК» — 2 481,4 млн грн
  • АО «Проминвестбанк» — 1 588,3 млн грн
  • АО «МЕГАБАНК» — 587,2 млн грн
  • АО «АКБ «КОНКОРД» — 515,8 млн. грн.
  • ОАО «ЗЛАТОБАНК» — 486,1 млн грн
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
22 января 2024, 17:48
#
Мега банк же ликвидирован
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