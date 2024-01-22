Цены на газ в Европе упали ниже $300 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе утром 22 января опустились ниже $300 за тысячу кубометров впервые с 28 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает enkorr .

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Торги на бирже

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 на уровне $307,7 (-3,8%). В ходе торгов стоимость опускалась до $299,8 (-6,3%) — ниже психологической отметки в $300 впервые с 28 июля.

По состоянию на 10.00 по киевскому времени их стоимость составляет $301,8 (-5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $319,8 за тысячу кубометров.

«В понедельник месячные фьючерсы на газ упали до самого низкого уровня с 2021 года. Ситуация принципиально не изменилась, даже несмотря на то, что мы можем наблюдать кратковременные корректировки в сторону повышения, ситуация с большими запасами газа будет удерживать рынок под давлением», — отметили эксперты Energi Danmark в утреннем обзоре.

Биржевые газовые котировки в Европе 22 января опустились ниже $350 впервые с 7 сентября.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021—2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

Исторический рекорд на уровне $3 892 за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года. По итогам прошлого года средние котировки составляли около $460 за тысячу кубометров.