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22 января 2024, 15:10 Читати українською

В бюджет привлекли еще почти 350 миллионов от приватизации

За прошедшую неделю, с 15 по 19 января, Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов и привлек 346,66 миллиона гривен в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

За прошедшую неделю, с 15 по 19 января, Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов и привлек 346,66 миллиона гривен в госбюджет.

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Результатами работы на прошлой неделе стали:

  • 12 успешных аукционов по приватизации госимущества;
  • 346,66 млн гривен поступлений в госбюджет;
  • в торгах приняло участие 100 участников;
  • стоимость активов выросла в 15,5 раза.

Самым дорогим объектом недели стал ЕМК ГП «Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий». Стоимость которого выросла со стартовых — 588 521 гривен до финальных — 200 млн гривен. За актив соревновались сразу 33 участника.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
22 января 2024, 17:52
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В Одессе рогатые черти от труханова продали 5 Га в центре города под будущие застройки «с рогатым благословеньем» за 2 млн долларов.
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