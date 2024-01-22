За прошедшую неделю, с 15 по 19 января, Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов и привлек 346,66 миллиона гривен в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
В бюджет привлекли еще почти 350 миллионов от приватизации
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Результатами работы на прошлой неделе стали:
- 12 успешных аукционов по приватизации госимущества;
- 346,66 млн гривен поступлений в госбюджет;
- в торгах приняло участие 100 участников;
- стоимость активов выросла в 15,5 раза.
Самым дорогим объектом недели стал ЕМК ГП «Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий». Стоимость которого выросла со стартовых — 588 521 гривен до финальных — 200 млн гривен. За актив соревновались сразу 33 участника.
Источник: Минфин
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