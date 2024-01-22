Как изменилась заработная плата украинских IT-специалистов с начала вторжения россии — исследование DOU

Украине медианные зарплаты IT-разработчиков уменьшились впервые с начала вторжения россии, в декабре 2023 года они составили $3300 против $3435 пол года назад, говорится в исследовании DOU.

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Как изменились зарплаты

Согласно исследованию, медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала вторжения, на $135 за полгода, это касалось специалистов всех уровней, кроме Lead+.

Наибольшее падение зафиксировано в зарплатах специалистов уровня Senior (на $162, до $4738). Зарплаты Middle снизились на $100 до $2500. Медиальная зарплата начинающих составила $950 против $1000 полгода назад. Интерны могут рассчитывать в среднем на $350 вместо $450.

Зарплаты опытных разработчиков (Tech Lead и Architect) пока на прежнем уровне, а у Team Lead падение незначительное (на $25 против лета 2023 года).

Специализациями с высокими зарплатами остаются Back-end и Mobile. Уменьшение зарплат здесь пока ощущается меньше, чем среди Front-end и Full Stack специалистов.

Аутстафинговые компании по-прежнему имеют самые высокие зарплаты, аутсорсинговые — самые низкие. В частности, медианные зарплаты разработчиков в аутстафинговых компаниях — $4100, рост на $100 за полгода.

В Киеве медианная зарплата упала на $131, до $3619, во Львове — на $225, до $3500. В Днепре, Харькове и Черновцах медиа зарплаты на том же уровне, а в Луцке и Полтаве зафиксирован небольшой рост (на $100 и $25).