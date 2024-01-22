Украине медианные зарплаты IT-разработчиков уменьшились впервые с начала вторжения россии, в декабре 2023 года они составили $3300 против $3435 пол года назад, говорится в исследовании DOU.
Как изменилась заработная плата украинских IT-специалистов с начала вторжения россии — исследование DOU
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Как изменились зарплаты
Согласно исследованию, медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала вторжения, на $135 за полгода, это касалось специалистов всех уровней, кроме Lead+.
Наибольшее падение зафиксировано в зарплатах специалистов уровня Senior (на $162, до $4738). Зарплаты Middle снизились на $100 до $2500. Медиальная зарплата начинающих составила $950 против $1000 полгода назад. Интерны могут рассчитывать в среднем на $350 вместо $450.
Зарплаты опытных разработчиков (Tech Lead и Architect) пока на прежнем уровне, а у Team Lead падение незначительное (на $25 против лета 2023 года).
Специализациями с высокими зарплатами остаются Back-end и Mobile. Уменьшение зарплат здесь пока ощущается меньше, чем среди Front-end и Full Stack специалистов.
Аутстафинговые компании по-прежнему имеют самые высокие зарплаты, аутсорсинговые — самые низкие. В частности, медианные зарплаты разработчиков в аутстафинговых компаниях — $4100, рост на $100 за полгода.
В Киеве медианная зарплата упала на $131, до $3619, во Львове — на $225, до $3500. В Днепре, Харькове и Черновцах медиа зарплаты на том же уровне, а в Луцке и Полтаве зафиксирован небольшой рост (на $100 и $25).
Комментарии - 9
На текущий момент у Дия Сити налоги 1 в 1 как у обычного ФОПа.
С точки зрения простоты оформления — стало удобней.
Мне удалось поработать и ФОП и Гиг контракт. Разницы практически 0.
Условный Софт Серв договорился с условным Дата Артом — а давайте платить меньше? Кто мешал им это же сделать при работе с фопами?
Да есть гипотетический вариант манипулировать зарплатами через условия гиг контракта которые усложняют смену работы.
Но тогда это банально приведет к отказу какого то хорошего айтишника работать по гигам. И он просто пойдет по ФОП или на заграницу.
Скажу по себе. Работаю в крупнейшей компании Украины. Никаких проблем в договоре ГИГ контракта нет. А если какие то упыря мутки мутят — читайте перед тем как подписывать.
Продам гидрокостюм с ластами и маской, прилагается точная карта русла реки Тисса .
Возможен выезд на место.
Дорого.
«Джуниорам» — не беспокоить!