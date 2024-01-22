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22 января 2024, 14:40 Читати українською

Как изменилась заработная плата украинских IT-специалистов с начала вторжения россии — исследование DOU

Украине медианные зарплаты IT-разработчиков уменьшились впервые с начала вторжения россии, в декабре 2023 года они составили $3300 против $3435 пол года назад, говорится в исследовании DOU.

Украине медианные зарплаты IT-разработчиков уменьшились впервые с начала вторжения россии, в декабре 2023 года они составили $3300 против $3435 пол года назад, говорится в исследовании DOU.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменились зарплатыСогласно исследованию, медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала вторжения, на $135 за полгода, это касалось специалистов всех уровней, кроме Lead+.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились зарплаты

Согласно исследованию, медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала вторжения, на $135 за полгода, это касалось специалистов всех уровней, кроме Lead+.

Наибольшее падение зафиксировано в зарплатах специалистов уровня Senior (на $162, до $4738). Зарплаты Middle снизились на $100 до $2500. Медиальная зарплата начинающих составила $950 против $1000 полгода назад. Интерны могут рассчитывать в среднем на $350 вместо $450.

Зарплаты опытных разработчиков (Tech Lead и Architect) пока на прежнем уровне, а у Team Lead падение незначительное (на $25 против лета 2023 года).

Специализациями с высокими зарплатами остаются Back-end и Mobile. Уменьшение зарплат здесь пока ощущается меньше, чем среди Front-end и Full Stack специалистов.

Аутстафинговые компании по-прежнему имеют самые высокие зарплаты, аутсорсинговые — самые низкие. В частности, медианные зарплаты разработчиков в аутстафинговых компаниях — $4100, рост на $100 за полгода.

В Киеве медианная зарплата упала на $131, до $3619, во Львове — на $225, до $3500. В Днепре, Харькове и Черновцах медиа зарплаты на том же уровне, а в Луцке и Полтаве зафиксирован небольшой рост (на $100 и $25).

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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+30
zzel
zzel
22 января 2024, 15:13
#
В оригинале заголовка на Доу про рф ничего нет, если уже сранивать — так нужно с тем что напрямую влияет на зарплаты в Айти — 8 февраля 2022 года заработал режим Дия Сити, вот от этого момента можно и смотреть зарплаты выросли или упали, позитив или негатив принес новый гусеобщипательный режим налогообложения
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0
Strain
Strain
22 января 2024, 15:28
#
Каким образом вы вообще приплели Дия Сити к падению зарплат.
На текущий момент у Дия Сити налоги 1 в 1 как у обычного ФОПа.
С точки зрения простоты оформления — стало удобней.
Мне удалось поработать и ФОП и Гиг контракт. Разницы практически 0.
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0
zzel
zzel
22 января 2024, 17:30
#
Падение зарплат от Дия сити обсуждалось уже сотню раз до его принятия , если интересно почитайте закон. По сути этот закон сделан для легитимизации картельного сговора. Смысл картельного сговора понизить зарплаты программистам в Украине оставив большую часть прибили с них в офшорах типа Белиза, которыми пользуются авторы и бенефициары этого закона. Что собственно статистика падения зарплат и подтвердила. Рассуждения про влияния войны — ну да на нее все можно списать, только война с 2014 а падения даже во время Ковида не было
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0
Strain
Strain
22 января 2024, 17:45
#
Вы никак не раскрыли вопрос как непосредственно Дия сити и картельные сговоры влияют на зарплату.
Условный Софт Серв договорился с условным Дата Артом — а давайте платить меньше? Кто мешал им это же сделать при работе с фопами?
Да есть гипотетический вариант манипулировать зарплатами через условия гиг контракта которые усложняют смену работы.
Но тогда это банально приведет к отказу какого то хорошего айтишника работать по гигам. И он просто пойдет по ФОП или на заграницу.

Скажу по себе. Работаю в крупнейшей компании Украины. Никаких проблем в договоре ГИГ контракта нет. А если какие то упыря мутки мутят — читайте перед тем как подписывать.
+
0
Strain
Strain
22 января 2024, 15:30
#
Если бы вы ту статью хотя бы прочитали на доу. То там в самом верху. «Ключевые моменты: Медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку повномасштабного вторгнення: -$135 за пів року.»
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+27
Riojas
Riojas
22 января 2024, 15:34
#
Ничего себе не влияет. А падение количества заказов, просто нежелание/невозможность из-за рисков вести деятельность с украинскими командами? Идут нормальные такие сокращения, про пересмотр зарплаты уже забыли.
+
+15
zzel
zzel
22 января 2024, 17:26
#
Это ваше личное субъективное мнение что заказчики не хотя работать из-за рисков. Не знаю в какой вы стране живете, я в Украине, и у нас тут война с 2014 года и риски с 2014 года те же. Все что поменялось для айти в 2022 это введение Дия сити. Или скажете что в 2014 у нас Крым не оккупировали и на донбасе войны не было ?
+
0
BrutForce
BrutForce
22 января 2024, 18:11
#
Повномасштабне вторгнення в 2022 суттєво відрізняється по впливу на ринок ніж в 2014. В 2014му не було блекаутів, не обмежували перетин кордону, не було примусової мобілізації - це все фактори які вплинули на кількість нових замовлень в Україні. Можливо аутсорс і зберіг клієнта, але перевів його обслуговування в іншу локацію. Не було ще масового переходу в дія сіті, а більшість заявлених учасників перевели лише невелику кількість співробітників. Релокація купи спеціалістів закордон і те більший вплив мало, бо в першу чергу високооплачувані спеціалісти переїхали і багато хто вже влаштувався або в штат за місцевим законодавством, або місцевий аналог фоп відкрив.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 января 2024, 17:44
#
Для специалистов «ай ти»!
Продам гидрокостюм с ластами и маской, прилагается точная карта русла реки Тисса .
Возможен выезд на место.
Дорого.
«Джуниорам» — не беспокоить!
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