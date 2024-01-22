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22 января 2024, 12:59 Читати українською

Приватбанк выставил на продажу 80 тысяч безнадежных кредитов физлиц

Государственный Приватбанк выставил на торги права требования более чем на 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Об этом сообщается на сайте банка.

Государственный Приватбанк выставил на торги права требования более чем на 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

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Что включает портфель

«Данный портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные — по имеющейся в Приватбанке информации», — говорится в сообщении.

Общая задолженность по указанным кредитам составляет 501,4 млн грн. Это начальная (стартовая) цена лота.

Приобрести право требования по кредитам можно на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП «СЕТАМ».

Продажа долга будет осуществляться путем проведения электронных торгов, состоящих из автоматического пошагового снижения начальной (стартовой) цены лота, этапов подачи закрытых ценовых предложений и ценового предложения. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1 (две целых одна десятая) % от первоначальной (стартовой) цены лота.

К торгам Приватбанк приглашает профессиональных участников рынка, занимающихся взиманием долгов. Это финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 января 2024, 13:23
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Из своего опыта общения с «приватом»
1 Основная масса юристов ниже уровня «дно».
2 О существовании Гражданского Кодекса Украины и о наличии в этом документе Главы 19, знают единицы!
3 О порядке взыскания пени и штрафов, по факту. только догадываются.
4.Ну о Решении Верховного Суда по делу № 6−160цс14, котором изложена позиция ВСУ по срокам исковой давности не слышал совсем никто!
Так что покупайте, занимайтесь факторингом — счастья и удачи!
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