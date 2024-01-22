Приватбанк выставил на продажу 80 тысяч безнадежных кредитов физлиц

Что включает портфель

«Данный портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные — по имеющейся в Приватбанке информации», — говорится в сообщении.

Общая задолженность по указанным кредитам составляет 501,4 млн грн. Это начальная (стартовая) цена лота.

Приобрести право требования по кредитам можно на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП «СЕТАМ».

Продажа долга будет осуществляться путем проведения электронных торгов, состоящих из автоматического пошагового снижения начальной (стартовой) цены лота, этапов подачи закрытых ценовых предложений и ценового предложения. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1 (две целых одна десятая) % от первоначальной (стартовой) цены лота.

К торгам Приватбанк приглашает профессиональных участников рынка, занимающихся взиманием долгов. Это финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу.