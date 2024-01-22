Хакеры получили доступ к данным 66 000 пользователей Trezor

Разработчики аппаратных кошельков Trezor сообщили об инциденте с безопасностью у стороннего провайдера службы поддержки, который привел к утечке данных примерно 66 000 клиентов. Об этом пишет Forklog.

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Что известно

Затронутыми оказались пользователи, которые взаимодействовали с сервисом с декабря 2021 года. В распоряжение злоумышленников попали имена/псевдонимы и адреса электронной почты обращавшихся в службу.

Команда Trezor разослала всем пострадавшим email-письма с предупреждением о возможном фишинге.

Согласно заявлению, с 17 января, когда произошла атака, пока не зафиксировано «значительной активности» хакеров в этом направлении. Однако как минимум 41 пользователь получил от них сообщение с запросом конфиденциальной информации, связанной с seed-фразой кошелька.

Разработчики подчеркнули, что представители Trezor «никогда не будут предлагать вам это сделать».

По их словам, никакие активы пользователей не пострадали в результате инцидента.

Напомним

В октябре 2023 года пользователи кошельков Trezor столкнулись с фишинговой рассылкой.