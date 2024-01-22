Sony отказалась от слияния с индийским медиагигантом Zee

Японская компания Sony отказалась от сделки слияния с медиагигантом Zee Entertainment. Компании за два года не договорились, кто должен возглавить конгломерат, который оценивали в $10 млрд. Об этом пишет Reuters.

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Соглашение воспринималось как решающее для выживания компаний на высококонкурентном рынке, учитывая вероятность слияния индийской Reliance и Disney, каждая из которых имеет большой потоковый сервис, а также 120 телевизионных каналов.

Zee Entertainment управляет 45 телеканалами и также предоставляет стриминговые услуги.

Причиной расторжения было названо невыполнение условий соглашения о слиянии. Хотя в Sony не уточнили, какие условия были нарушены, тупик по поводу того, кто возглавит объединенную компанию, поставил слияние под угрозу.

Sony заявила, что не ожидает никакого существенного влияния на результаты финансового 2024 года от разрыва.