Курс валют на 22 января: доллар и евро дорожают в обменниках

В понедельник, 22 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 10 копеек в продаже, а в покупке 4 копейки. Курс евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 11 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,25 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,29, евро — 41,60−41,81 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,5100−37,5250 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,8859−40,8872 грн/евро.