Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил, что Швейцария и Индия достигли консенсуса по соглашению о свободной торговле после 16 лет переговоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg .
16 лет переговоров: Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле
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Свободная торговля
«Швейцария и Индия достигли консенсуса по соглашению о свободной торговле после 16 лет переговоров», — заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин.
Пармелин отправился в Индию сразу после Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы встретиться со своим коллегой Пиушем Гойялом.
Условия соглашения были согласованы и официальные лица сейчас работают над окончательным согласованием деталей, сказал он.
Новое соглашение «создаст рабочие места для молодого населения Индии и обеспечит занятость в Швейцарии», — подчеркнул Пармелин в комментарии местным СМИ.
Источник: Минфин
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