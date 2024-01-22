Блокчейн-платформа Terraform Labs подала заявление о банкротстве

Криптовалютная компания Terraform Labs, стоящая за рухнувшей в 2022 году стабильной монетой TerraUSD, подала заявление о банкротстве по главе 11 в США, передает CNBS со ссылкой на судебные документы.

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Что известно

Обязательства компании оцениваются в пределах от $100 млн до $500 млн.

Объем активов Terraform Labs находится в том же диапазоне, следует из документов компании.

Terraform Labs отметила, что выполнит все финансовые обязательства перед сотрудниками и поставщиками при рассмотрении дела, не требуя дополнительного финансирования.