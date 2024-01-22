За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 376860 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 января: 830 российских оккупантов, 11 танков и 25 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 376860 (+830) человек,
- танков — 6192 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 11489 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 8896 (+21) ед,
- РСЗО — 968 (+0) ед,
- средства ПВО — 657 (+2) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6961 (+25),
- крылатые ракеты — 1819 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11891 (+29) ед,
- специальная техника — 1397 (+5)
Источник: Минфин
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