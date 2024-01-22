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22 января 2024, 9:10 Читати українською

Цифровизация здравоохранения: какие сервисы появятся в 2024 году

Министерство здравоохранения Украины представило работу уже внедренных проектов и анонсировало планы по развитию цифровизации здравоохранения на 2024 год. Об этом говорится в сообщении министерства на правительственном портале.

Министерство здравоохранения Украины представило работу уже внедренных проектов и анонсировало планы по развитию цифровизации здравоохранения на 2024 год.
Фото:depositphotos

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Электронная система здравоохранения (ЭСЗ) — крупнейшая IT-система Украины и одна из ключевых систем цифрового пространства украинской медицины eHealth.

Сегодня благодаря новым сервисам, уже внедренным в ЭСЗ, можно:

  • выписывать электронные направления;

  • формировать медицинские заключения о рождении и временной нетрудоспособности;

  • приобрести рецептурное лекарство по электронному рецепту от врача;

  • получать лекарства, а также тест-полоски для глюкометров по е-рецепту в рамках программы реимбурсации и т. д.

Также в электронной системе здравоохранения стал доступен функционал учета реабилитационных вмешательств. Внесено более миллиона записей (с использованием МКФ) о реабилитации.

Помимо сервисов, внедренных в ЭСЗ, уже запущен пилот электронной системы управления запасами лекарств и медицинских изделий «e-Stock», развиты новые модули системы «MedData», среди которых модуль «гуманитарная помощь», «Вакцинация» и «Учет».

Что будет усовершенствовано и внедрено в 2024 году

Как обещают в Минздраве, вскоре заработает кабинет пациента, так что у украинцев появится возможность, в частности, и заключать декларацию с врачом онлайн.

Кроме того, будет расширен функционал реабилитационных вмешательств, продолжится внедрение системы верификации лекарственных средств, продолжится работа над цифровизацией ВЛК и МСЭК.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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