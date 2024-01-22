Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 18 копеек

Национальный банк Украины установил на 22 января 2024 официальный курс гривны на уровне 37,5268 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.

Валютный рынок

НБУ на 22 января установил официальный курс евро на уровне 40,84 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.