Национальный банк Украины установил на 22 января 2024 официальный курс гривны на уровне 37,5268 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 18 копеек
Валютный рынок
НБУ на 22 января установил официальный курс евро на уровне 40,84 грн.
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Источник: Минфин
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