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21 января 2024, 12:01 Читати українською

Немецкие автопроизводители не успевают за рынком электромобилей и теряют прибыль

Немецкие автопроизводители, такие как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не успевают за рынком электромобилей, теряя прибыли, из-за ставки на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Financial Times.

Немецкие автопроизводители, такие как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не успевают за рынком электромобилей, теряя прибыли, из-за ставки на классические автомобили.
Фото: pixabay.com

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Компании сжаты с двух сторон, поскольку инвестиции в электрические транспортные средства и автомобили с двигателем внутреннего сгорания снижают маржу. На фоне растущих азиатских рынков это создает грандиозную проблему для немецкой автопромышленности.

Как отмечается, последние пять лет были сложными для компаний-автопроизводителей. Они страдали от давления на принятие решений по переходу на производство электромобилей. За последние три года к проблемам добавился экономический спад, инфляция и высокие процентные ставки в Германии.

За три года количество немецких поставщиков первого уровня с более чем 20 работниками сократилось с чуть менее 700 до примерно 615, при этом, согласно официальной статистике, за тот же период было потеряно более 30 000 рабочих мест.

Некоторые из крупнейших компаний Германии, такие как Schaeffler и Continental, в последние годы предупреждали о сокращении более десятка тысяч рабочих мест, поскольку они пытаются увеличить инвестиции в технологии будущего. На прошлой неделе Bosch объявил о сокращении 1200 рабочих мест.

В значительной степени финансовое давление, с которым сталкиваются поставщики, обусловлено необходимостью инвестировать в электромобили одновременно с сохранением доли на рынке двигателей внутреннего сгорания.

Согласно отчету консалтинговой компании Strategy&, принадлежащей PwC, в 2022 году немецкие поставщики, работающие с автопроизводителями, потратили 16 млрд евро на исследования и разработки — это рекордная сумма.

Согласно отчету Lazard и консалтинговой компании Roland Berger, рентабельность поставщиков подержанных автомобильных товаров во всем мире, сегмент, в котором доминируют немецкие компании, сократилась в среднем на 3% за пять лет до 2022 года.

Хотя большинство немецких поставщиков имеют крупные предприятия в Китае, они в основном работают с VW, Mercedes-Benz и BMW. Их клиентская база не выросла далеко за пределы немецких производителей автомобилей, поскольку китайские бренды, такие как BYD, выросли вместе со своими местными поставщиками, специализирующимися на аккумуляторах и программном обеспечении.

Немецкие поставщики все еще удерживают 25% доли мирового рынка, но эта цифра снизилась на 3 процентных пункта с 2019 года. Часть, в большинстве своем, потеряна в пользу азиатских рынков, которые скорее пристроились к новой эпохе электромобилей. Немецкие компании продолжают терять долю.

При этом компании уже ищут пути переориентации производства и осуществляют соответствующие операции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
21 января 2024, 13:47
#
Не факт, афтор играет с цифрами
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
21 января 2024, 14:03
#
То-то у нас пів-Києва на VW ID.4 їздять.
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