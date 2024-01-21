За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 760 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 376 030 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 января: 760 российских оккупантов, 10 танков и 2 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 376030 (+760) человек,
- танков — 6181 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11466 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 8875 (+7) ед,
- РСЗО — 968 (+1) ед,
- средства ПВО — 655 (+1) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6936 (+2),
- крылатые ракеты — 1818 (+0),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11862 (+14) ед,
- специальная техника — 1392 (+3).
Источник: Минфин
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