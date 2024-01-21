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21 января 2024, 13:11 Читати українською

Продажи жилья в США упали до минимума за почти 30 лет

Продажи ранее заселенных домов в США упали в 2023 году почти до 30-летнего минимума, поскольку резкое повышение ипотечных ставок, рост цен и постоянный низкий уровень предложения жилья на рынке в совокупности сделали собственность на жилье недоступной для многих американцев. Об этом сообщает Associated press.

Продажи ранее заселенных домов в США упали в 2023 году почти до 30-летнего минимума, поскольку резкое повышение ипотечных ставок, рост цен и постоянный низкий уровень предложения жилья на рынке в совокупности сделали собственность на жилье недоступной для многих американцев.
Фото: pixabay.com

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По данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR), в прошлом году в США было продано 4,09 млн домов, что на 18,7% меньше, чем в 2022 году. Это самый плохой год для продаж жилья с 1995 года и наибольшее годовое падение с 2007 года, когда начался спад рынка жилья.

Средняя цена на жилье в США за весь прошлый год выросла чуть меньше чем на 1% и достигла рекордных $389,8 тысяч.

Прошлогоднее падение продаж жилья повторяет почти 18% годовое падение в 2022 году, когда ставки по ипотечному кредиту начали расти более чем вдвое до конца года.

Эта тенденция сохранилась в 2023 году, повысив среднюю ставку по 30-летней ипотеке к концу октября до 7,79%, самого высокого уровня с конца 2000 года.

В конце декабря на рынке находилось всего 1 млн домов. Хотя это на 4,2% больше, чем годом ранее, количество доступных домов остается значительно ниже среднемесячного исторического значения примерно в 2,25 млн.

Однако падение ипотечных ставок с конца прошлого года и прогнозы, предусматривающие дальнейшее снижение ставок в этом году, подпитывают надежды на то, что продажи жилья в США начнут возобновляться после ужасающих показателей в 2023 году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lamo
Lamo
21 января 2024, 14:10
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В голові не вкладається як можна рахувати «середню вартість житла» по країні - це ще на порядок безглуздіше, ніж середня температура по лікарні.
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