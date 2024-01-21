Apple разрешила посторонние сервисы бесконтактной оплаты на iPhone

Apple предоставит посторонним платежным сервисам в Европейской экономической зоне доступ к возможностям NFC. Теперь они могут запустить свои сервисы для бесконтактной оплаты на iPhone. Сейчас активировать NFC в iPhone может только сама Apple и ее программы. Об этом сообщает The Verge.

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В «яблочной» компании считают, что это поможет развеять опасения основного отраслевого регулятора в лице Европейской комиссии по поводу возможных нарушений действующих в регионе правил конкуренции.

Еврокомиссия обвиняла Apple в монополии из-за запрета конкурентам создавать аналоги Apple Pay для iPhone.

«Мы обязались предоставить сторонним разработчикам в Европейской экономической зоне возможность, которая позволит их пользователям осуществлять бесконтактные платежи через NFC в своих приложениях для iOS в обход Apple Pay и Apple Wallet», — заявил представитель Apple.

Если Apple не выполнит обязательства, компания может быть наказана штрафом в размере до 10% от ее годового оборота по всему миру. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

ЕС против Apple

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование по Apple. С тех пор регулятор уже заставил Apple перейти на разъем USB-C в новых iPhone, а к марту 2024 г. компания будет обязана снять запрет на установку мобильных приложений со сторонних источников.

Также Apple под давлением ЕС пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS (современный отраслевой стандарт обмена сообщениями). Правда, компания все же сохранит раздел типов сообщений в iMessage по цвету, то есть Android-пользователей все равно можно будет распознать.

Ранее Google заявила, что цветовая дифференциация сообщений iMessage оказывает давление на психику американских подростков. Поводом явилось исследование The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что тинейджеры превратили приложение в символ социального статуса.

iMessage выделяет текстовые сообщения от пользователей Android в групповых чатах зеленым, от владельцев техники Apple синим. Это цветовое обозначение видят только пользователи Apple. The Wall Street Journal в своем исследовании утверждает, что из-за этой разницы над подростками, которые пользуются Android, смеются.