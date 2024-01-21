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21 января 2024, 11:17 Читати українською

Укрпочта продолжила обмен ламп накаливания на энергосберегающие

Укрпочта продлила программу обмена ламп накаливания на LED-лампы. В настоящее время в отделениях доступно около 7 млн светодиодов. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта продлила программу обмена ламп накаливания на LED-лампы.
Фото: pixabay.com

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Внедренная правительством программа продолжает действовать как для физических, так и для юридических лиц.

Особые условия также продолжают действовать и для пенсионеров, уже ранее пользовавшихся программой. Теперь они снова могут получить дополнительно к 5 LED-лампам. Для этого необходимо:

  • пенсионное удостоверение;
  • паспорт;
  • РНОКПП.

Другие также могут получить до 5 светодиодных ламп:

  • в областных центрах;
  • в городских и сельских отделениях Укрпочты по всей стране.

Кроме того, программа в дальнейшем открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые имеют возможность получить LED-лампы, подав соответствующее заявление на портале «Дия», — говорится в сообщении.

В отделениях, где наблюдается самый высокий спрос, запасы LED-ламп будут пополнять пока лампочки будут налицо.

«Почти через год с начала программы, украинцы обменяли в отделениях Укрпочты более 33 миллионов жаровок, 10 млн из которых обменяли пенсионеры всего за месяц от объявления о дополнительном обмене светодиодов в декабре 2023-го», — отметили в Укрпочте.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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akapello
akapello
21 января 2024, 14:46
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Наразі лампочок у відділеннях пошти немає. Працівники з очевидним роздратуванням відповідають пенсіонерам, що все, що у них було, «пільговики» «розмели» за пару днів. І що пошті не відомо, коли «операція світлодіодні лампочки» відновиться. І не відомо, чи відновиться взагалі.
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