Укрпочта продолжила обмен ламп накаливания на энергосберегающие

Укрпочта продлила программу обмена ламп накаливания на LED-лампы. В настоящее время в отделениях доступно около 7 млн светодиодов. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Внедренная правительством программа продолжает действовать как для физических, так и для юридических лиц.

Особые условия также продолжают действовать и для пенсионеров, уже ранее пользовавшихся программой. Теперь они снова могут получить дополнительно к 5 LED-лампам. Для этого необходимо:

пенсионное удостоверение;

паспорт;

РНОКПП.

Другие также могут получить до 5 светодиодных ламп:

в областных центрах;

в городских и сельских отделениях Укрпочты по всей стране.

Кроме того, программа в дальнейшем открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые имеют возможность получить LED-лампы, подав соответствующее заявление на портале «Дия», — говорится в сообщении.

В отделениях, где наблюдается самый высокий спрос, запасы LED-ламп будут пополнять пока лампочки будут налицо.

«Почти через год с начала программы, украинцы обменяли в отделениях Укрпочты более 33 миллионов жаровок, 10 млн из которых обменяли пенсионеры всего за месяц от объявления о дополнительном обмене светодиодов в декабре 2023-го», — отметили в Укрпочте.