НБУ снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 января, купил на межбанковском валютном рынке $0,10 млн и продал $531 млн. Чистая продажа валюты составила $530,90 млн против $673,27 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $142,37 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $0,65 млн;

продал $1 994,11 млн.

Чистая продажа валюты составила $1 993,46 млн.