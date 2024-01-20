Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 января, купил на межбанковском валютном рынке $0,10 млн и продал $531 млн. Чистая продажа валюты составила $530,90 млн против $673,27 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ снизил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $142,37 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $0,65 млн;
- продал $1 994,11 млн.
Чистая продажа валюты составила $1 993,46 млн.
Источник: Минфин
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