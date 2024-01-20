За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 375 270 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 января: 750 российских оккупантов, 4 танка и 5 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 375270 (+750) человек,
- танков — 6171 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 11455 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 8868 (+14) ед,
- РСЗО — 967 (+1) ед,
- средства ПВО — 654 (+0) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6934 (+5),
- крылатые ракеты — 1818 (+0),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11848 (+17) ед,
- специальная техника — 1389 (+5).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии