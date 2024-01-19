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19 января 2024, 19:38 Читати українською

Фонд госимущества выставит на приватизацию гостиницу «Украина» в центре Киева

Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» в Киеве. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» в Киеве.
Фото: facebook.com/koval8

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«Посетил государственное предприятие, которое находится в ведении ФГИУ. Шесть конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Гостиница „Украина“ — работает и будет работать», — отметил Коваль.

Из-за военного состояния гостиница недозаполнена, но ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. А также есть паркинг на 80 автомобилей.

«Вместе с тем, гостиница накопила более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда — его приватизация», — поделился Коваль.

Он подчеркнул, что задача ФГИУ, чтобы любое предприятие, находящееся в его управлении, было прибыльным или нашло нового эффективного собственника.

«Во время войны должны использовать внутренние резервы государства. А приватизация — это доход в бюджет, из которого финансируются Силы обороны. А также рабочие места, новые возможности для создания бизнеса и развития территорий», — добавил Коваль.

Источник: Минфин
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